CONCILIACIÓN

Laura Sagnier: "Las mujeres tenemos que quitarnos el objetivo del perfeccionismo, aprender a decir que no y reservar tiempo para nosotras"

Investigadora, divulgadora y activista pro-equidad, nos comparte la importancia de la comunicación y la empatía, dentro de la familia, para lograr el equilibrio

ondacero.es

Oviedo |

Primera semana sin colegio. Campamentos, abuelos, nuevas rutinas, nuevo reparto de tareas y una pregunta en el aire: ¿Lograremos llegar ilesos al próximo curso?

Para ayudarnos a conciliar con el mundo, y con nosotros mismos, hemos invitado a este espacio a Laura Sagnier. Investigadora, divulgadora y activista pro-equidad, con más de 35 años de experiencia en inteligencia de mercado. Con ella analizaremos cómo la llegada de la época estival, con sus correspondientes vacaciones escolares, afectan al engranaje de las familias.

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