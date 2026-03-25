Juan Gómez-Jurado: "Mis novelas acaban siempre con luz, porque creo en la bondad interna del ser humano"

El esquema de un buen café para acompañar la novela, no comulga con el invitado de hoy. Su obra, y esto es una opinión personal, necesita de algo más fuerte para digerirse. Periodista y presentador, es autor del que ha sido el libro más leído, en España, en 2020 y 2021. Una historia, la de Antonia Scott que ha sido llevada, también, a la pequeña pantalla.

Juan Gómez-Jurado ha trabajado en diferentes medios de comunicación. En esta casa, participó, junto a Raquel Martos, en la sección Personas Físicas, del programa de Julia en la Onda, entre septiembre de 2014 y junio de 2018.

Además de Reina Roja, es autor de otras 12 novelas, traducidas a 47 idiomas. Ha vendido cuatro millones y medio de libros. Solo en Instagram, atesora más de un millón y medio de seguidores.

Podría decir que el de hoy es un invitado más. Pero yo no miento, al menos de forma profesional, como es el caso de la única persona que le acompaña este miércoles. Y no es otra que la protagonista de su última novela, Eva Ramos. No. No es uno más. Es uno de los buenos y en el que, hasta que el destino me demuestre lo contrario, y haciendo caso omiso a la contraportada de su nueva novela, seguiré confiando.