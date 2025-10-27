Hablamos con el presidente de Larpa, Maxi Gutiérrez con motivo del Día Nacional sin Juego de Azar

Este próximo miércoles 29 de octubre será el Día Nacional sin Juego de Azar. En Onda Cero hemos hablado con el presidente de Larpa, la asociación de Ludópatas en Rehabilitación del Principado de Asturias. Maxi Gutiérrez lamenta los escasos pasos que está dando últimamente el Principado para la prevención del juego adictivo.

Larpa atiende hasta 200 familias porque no sólo ayuda al jugador sino también a su entorno más cercano. Los datos reflejan que es a partir de 50 años cuando más riesgo de caer en la ludopatía. Inciden especialmente las máquinas recreativas, indica Gutiérrez. Pero preocupa el impacto en jóvenes tanto en apuestas deportivas como en nuevos trucos de monetización de videojuegos.