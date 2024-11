V"ulcanizadora" y "Condenados"

VULCANIZADORA

Potrykus engrandece su leyenda como maestro de culto dentro del indie americano, donde sobresalen filmes como Buzzard o Relaxer (FICX 2018) con un inquietante y magnético trabajo sostenido en buena medida por el trabajo actoral de Joshua Burge (El renacido) y del propio director. El planteamiento es escueto: dos amigos, dos jóvenes desarrapados que parecen rozar el lumpen, se adentran en los bosques de Michigan para materializar un oscuro pacto. Todo el misterio se desenvuelve paulatinamente. Nada es lo que parece. No hay lugar adonde huir en la América actual que refleja este devastador film, premiado en Tribeca y Fantasia (Montreal).

CONDENADOS

La prisión donde Eva, encarnada brillantemente por la multipremiada Sidse Babett Knudsen (The Duke of Burgundy, Borgen), trabaja como funcionaria tiene algo de templo. Tal vez porque ambos son lugares de redención. Pero Sons no se afilia al drama carcelario sobre la superación personal, que critica la institución o denuncia su condición de herramienta coercitiva del estado. La redención que Möller (The Guilty) retrata es la de la propia Eva, encerrada voluntariamente en su trabajo para no afrontar una realidad exterior que nos es retenida, pero a la que se llega atravesando las oscuridades del alma de la protagonista. Golden Firebird Award en Hong Kong.