Turismo "con retranca"

Desde multas por no llevar madreñas a pirañas que atacan a quienes bajan en piragua el sella. Denis ha abierto un curioso debate sobre la turistificación a base de "bromonas" que no han gustado a todo el mundo, pero que en general ha provocado interacciones con humor. Lo que no se esperaba cuando empezó era que alguna de sus publicaciones fuera considerada "seria" y tuviese repercusión en medios de comunicación. Reconoce que nunca espero que "la gente pudiese ser tan boba de creer que había un volcán en el picu urriellu". Los comentarios negativos que recibe, explica, suelen ser de personas que muestran sus perjuicios acerca de una Asturias que muchos desconocen y vienen porque está de moda.

Denis es guía turístico y vive del turismo. Por eso no está en contra de que nos visiten, nos cuenta. Pero sí ve señales que deberían hacernos reaccionar y tratar de controlarlo un poco.

Aún guarda muchas publicaciones (no subirá todas porque se auto limita) y no sabe si seguirá a partir de septiembre. Por el momento, dice, disfruta de su "minuto de gloria". Algunos (pocos) incluso le reconocen cuando acuden a sus visitas guiadas.