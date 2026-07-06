NUEVO PROYECTO

El Pleno municipal aprobará una declaración de apoyo a Mar de Niebla

La Fundación por la Acción Social Mar de Niebla tiene planes para crecer. La entidad, afincada en la zona oeste, pondrá en marcha en septiembre un nuevo espacio comunitario en la calle Guatemala. Donde se combinará cultura, formación para jóvenes y vida vecinal.

Ana Fierro

Gijón |

En las últimas semanas son varios los modos de protesta contra sus planes. No es la primera vez que tienen que hacer frente a situaciones similares.

El proyecto contempla varios enfoques. Uno de ellos es formar a jóvenes en el ámbito de la hostelería, con vistas a generar empleo. La previsión es avanzar este verano en los trabajos de adecuación del local.

Izquierda Unida y Podemos quieren aprobar en el Pleno municipal de esta semana, una declaración institucional de apoyo a la entidad “tras el ataque vandálico registrado hace unos días en el local”. Solicitan que el Ayuntamiento muestre su repulsa hacia los discursos que promueven la aporofobia y el odio contra las personas vulnerables, condene firmemente los actos de violencia contra las entidades sociales y exprese su respaldo a la labor comunitaria que desempeña Mar de Niebla. ONDA CERO puede adelantar que ese texto saldrá adelante.

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