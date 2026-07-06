El Pleno municipal aprobará una declaración de apoyo a Mar de Niebla

En las últimas semanas son varios los modos de protesta contra sus planes. No es la primera vez que tienen que hacer frente a situaciones similares.

El proyecto contempla varios enfoques. Uno de ellos es formar a jóvenes en el ámbito de la hostelería, con vistas a generar empleo. La previsión es avanzar este verano en los trabajos de adecuación del local.

Izquierda Unida y Podemos quieren aprobar en el Pleno municipal de esta semana, una declaración institucional de apoyo a la entidad “tras el ataque vandálico registrado hace unos días en el local”. Solicitan que el Ayuntamiento muestre su repulsa hacia los discursos que promueven la aporofobia y el odio contra las personas vulnerables, condene firmemente los actos de violencia contra las entidades sociales y exprese su respaldo a la labor comunitaria que desempeña Mar de Niebla. ONDA CERO puede adelantar que ese texto saldrá adelante.