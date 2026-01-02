Las piscinas al aire libre de la Laboral podrían reabrir en verano de 2027

Cuando se inauguren, las piscinas de la laboral se sumarán a las 11 disponibles por todo Gijón. Hasta ahora existía un abono para acceder a ellas de forma más económica, pero este año 2026 se estrena el abono "Gijón Deporte", que añade a las piscinas los gimnasios municipales y la pista de atletismo (si estamos federados). Además de descuentos en cursos y actividades.

Jorge Pañeda nos cuenta las principales características de este nuevo abono. Nace con la vocación de convertirse en la herramienta principal para fomentar un estilo de vida saludable en la ciudad y consolidar la recuperación del número de abonados iniciada en los últimos años, dice Pañeda, quien está convencido de que irá calando entre los gijoneses, hasta el punto de que cree posible llegar a 6.000 abonados, casi el triple de los existentes actualmente. A ello contribuirá, entiende Pañeda, la renovación integral de los gimnasios municipales que ahora comienza. Se contará con máquinas modernas porque el suministro de equipamiento se realizará mediante modalidad de renting, lo que garantiza una maquinaria moderna, en buen estado y con un mantenimiento especializado durante todo el periodo contratado, defiende Pañeda.

El alta se puede tramitar en las oficinas de atención ciudadana. Se recomienda solicitar cita previa.