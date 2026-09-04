“Nunca ha sido una posibilidad”. La alcaldesa niega que la Casa del Mar sea una opción para acoger a los usuarios del Albergue Covadonga

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha negado que la Casa del Mar y la Fundación Mar de Niebla sea o haya sido una opción para acoger a los usuarios del Albergue Covadonga. "Nunca, en ningún momento, esta Alcaldía ha valorado estas opciones". Las aclaraciones llegan tras las movilizaciones en el barrio de La Calzada contra el supuesto realojo de los residentes del albergue. Dice estar siguiendo "con preocupación" la situación generada. Y añade que el Edificio de Vicasa, que abrirá próximamente tras una reforma en la que se han invertido 1,6 millones de euros en este mandato, será como se anunció albergue juvenil y de peregrinos.

Moriyón ha criticado a quienes difunden lo que ha calificado como "teorías fuera de la realidad" y ha dicho que son los mismos que hace unos meses aseguraban que la reforma del Albergue Covadonga era humo" cuando la reforma ya ha sido "adjudicada por 5 millones de euros". La alcaldesa ha asegurado que los servicios municipales han desarrollado "un excelente trabajo de cara a generar una solución que en todo momento será consensuada con los agentes implicados", comprometiéndose a que "esta solución, que nada tiene que ver con las versiones difundidas por portales web y partidos políticos, será comunicada en los próximos días".

Desde la Asociación de Vecinos Alfonso Camín han expresado su "más firme preocupación y rechazo ante la deriva que está tomando la situación en nuestro barrio. Lo vivido el pasado jueves, con una agresión física que terminó con una vecina en el hospital representa un límite intolerable que jamás se debió cruzar. La discrepancia legítima ha dado paso a señalamientos públicos, hostigamiento, insultos y, ahora, incluso violencia, algo totalmente inadmisible, alimentado por movilizaciones cuyo único propósito es cuestionar la mera presencia y la acogida de determinados vecinos y vecinas, todo ello bajo un gobierno local ausente e inoperante".

Comunicado de los vecinos de La Calzada