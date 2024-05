En los últimos 15 años nunca hubo tan poco vivienda en el mercado del alquiler en Gijón. La escasez de oferta dispara los precios a máximos históricos. Alquilar para largas estancias, el alquiler "tradicional" sigue siendo rentable, pero la premisa que destacan los agentes inmobiliarios es "encontrar un buen inquilino". La plataforma de propietarios de viviendas en alquiler lo confirman. Son muchos los que descartan alquilar su vivienda por miedo a la "inquiocupación". Es decir, que no les paguen. Critican que la Ley de Vivienda actual protege demasiado a los inquilinos y deja desamparados a los propietarios. Eso hace que muchos prefieran dejar sus viviendas vacías (se calcula que hay unas 7.000 en Gijón) o pasarse al alquiler vacacional.

Las administraciones no niegan el problema. Pero en el caso del ayuntamiento las posibilidades de hacer algo son escasas. Las competencias son escasas y las posibilidades presupuestarias impiden poner en marcha todas las medidas necesarias, nos explica la concejala de vivienda y presidenta de EMVISA. Ángeles Fernández Ahuja critica lo poco que se hizo durante el anterior mandato y asegura que se han marcado como objetivo revertir la tendencia. El equipo de gobierno quiere reformular los programas de acceso a la vivienda, aumentar las ayudas al alquiler y modificar sus bases. Pero advierte que la solución a un problema complejo que se arrastra desde hace tiempo requiere de la coordinación entre administraciones.

Los propietarios piden más protección. Garantías de que van a cobrar o van a poder echar a quien no les pague. O que les paguen las administraciones. El gobierno asturiano actual no cree que el problema sea la ley de la vivienda, que recoge por ejemplo incentivos fiscales para quien alquiler vivienda vacía. El director general de vivienda, Daniel Sánchez, nos explica que aumentar el parque de vivienda pública es la apuesta principal para solucionar el problema. No solo piensan en construir nuevas viviendas, sino que quieren animar a propietarios particulares a que se las cedan. Prefieren esta vía de incentivos que la regulación de precios (Gijón ha solicitado la declaración de dos zonas tensionadas).

A nadie se le escapa que el problema no afecta a todos por igual. Los más vulnerables están protegidos por la Ley (aunque los propietarios creen que muchos casos de vulnerabilidad no son tales). Y quien tiene buenos sueldos pueden afrontar el pago de los alquileres actuales. Luego están toda la "clase trabajadora". Salarios ajustados y alquileres caros. Problema. Aquí están fundamentalmente los jóvenes.

Los partidos políticos tienen soluciones diferentes, aunque coinciden en que la situación actual requiere actuar. El Psoe pide un pacto por la vivienda. Izquierda Unida lamenta que se permita la especulación. También Podemos, que acusa a los fondos buitre. Vox quiere que la solución incluya a inquilinos y propietarios.

Sobrevuela además el debate sobre reconvertir locales comerciales en viviendas para aumentar la oferta. Desde el Ayuntamiento admiten que es una opción, aunque la normativa impediría que fuese generalizada. Los agentes inmobiliarios no creen que sea una alternativa, a día de hoy, que sea realista.

Insistir en que lo que estamos viviendo en Gijón no es exclusivo en España. En la última década el coste de alquilar una vivienda en España se ha incrementado un 78 por ciento de media. Según un reciente estudio de Fotocasa, en 2014 el alquiler medio era de 553 euros por una vivienda tipo de 80 metros cuadrados. Hoy en día esa media es de 984 euros.