63 FICX

"Magic Farm"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La cineasta Amalia Ulman, autora de El planeta (FICX 2021, Mejor Dirección en BAFICI), regresa a Gijón tras pasearse por Sundance, Berlín y Buenos Aires con una dislocada e irreverente sátira sobre el mundo digital, que protagonizan la propia directora y la musa indie Chloë Sevigny (Gummo, Boys Don’t Cry), Simon Rex (Red Rocket) y Alex Wolff (Hereditary). Todos conforman una singularísima troupe al servicio de una historia rebosante de humor irreverente y surrealista, que sigue los pasos de un equipo de filmación varado en un remoto pueblo distinto al que pretendían ir a rodar originalmente.

