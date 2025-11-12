"Magic Farm"

La cineasta Amalia Ulman, autora de El planeta (FICX 2021, Mejor Dirección en BAFICI), regresa a Gijón tras pasearse por Sundance, Berlín y Buenos Aires con una dislocada e irreverente sátira sobre el mundo digital, que protagonizan la propia directora y la musa indie Chloë Sevigny (Gummo, Boys Don’t Cry), Simon Rex (Red Rocket) y Alex Wolff (Hereditary). Todos conforman una singularísima troupe al servicio de una historia rebosante de humor irreverente y surrealista, que sigue los pasos de un equipo de filmación varado en un remoto pueblo distinto al que pretendían ir a rodar originalmente.