He buscado la memoria de mis familiares por los lugares donde estuvieron tras ser represaliados por el Franquismo. Me encontré en las fronteras, en los campos y en las cárceles con su historia [y la mía] suspendida entre las grietas, como antiguas pinturas que afloran después quemar una iglesia. Dentro del archivo, el familiar y el público, vuelven a ser miradas las imágenes y leídos los documentos. Todo ello ha construido un puente intergeneracional que me une con mi abuela y su madre.