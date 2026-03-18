BALONMANO

El Lobas se mete de nuevo en la pomada

El equipo de Manolo Díaz logra una victoria fundamental en Córdoba y se coloca 2º en la tabla, mientras que Confía Oviedo se trae un punto de Vigo en el debut de Ricardo Díez en el banquillo. Espectacular triunfo del Royal Premium en la cancha del líder

Juan Gancedo

Gijón |

La jornada en balonmano sólo trajo dos victorias para los equipos asturianos, aunque sonadas: el Lobas Oviedo venció a un rival directo a domicilio (23-24) y el Royal Premium noqueó al líder Zamora (25-30).

Hubo además tres empates, el de Confía en Vigo ante Cisne y en Primera Estatal los de Grupo y Vetusta. Perdieron el Horizonte Atlética Avilesina en Astillero y el Balonmano Gijón, que se vio sorprendido en casa por el colista.

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