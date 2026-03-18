El Lobas se mete de nuevo en la pomada

La jornada en balonmano sólo trajo dos victorias para los equipos asturianos, aunque sonadas: el Lobas Oviedo venció a un rival directo a domicilio (23-24) y el Royal Premium noqueó al líder Zamora (25-30).

Hubo además tres empates, el de Confía en Vigo ante Cisne y en Primera Estatal los de Grupo y Vetusta. Perdieron el Horizonte Atlética Avilesina en Astillero y el Balonmano Gijón, que se vio sorprendido en casa por el colista.

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