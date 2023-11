RETUEYOS

"Linda quiere pollo"

Después de reñir injustamente a Linda, su hija pequeña, Paulette se siente culpable. Para hacerse perdonar es capaz de hacer cualquier cosa que Linda le pida, incluso de guisarle un pollo con pimientos, aunque no sepa cocinar. Un pollo con pimientos muy especial, como el que le hizo su difunto papá un día… Lo que Paulette no sabe es que sus problemas acaban de empezar y el menor de ellos no será, precisamente, encontrar el dichoso pollo el mismo día en el que se ha declarado… ¡una huelga general! Una deliciosa, sutil e inteligente animación con espíritu de tebeo europeo, llena de ironía y humor para grandes y pequeños e increíble inventiva visual.