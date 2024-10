Jugando con las mejores

Porque de ganar una nunca se cansa, nos cuenta Ainara. Quiere lograr títulos con la Selección Española, a la que es convocada desde la sub 17. Y repetir todos los ya logrados con el Telecable. Es una de las campeonas del mundo, algo que aún no se cree. Sabe que tiene mucho que aprender aún y sus compañeras la ayudan. Es la más joven del equipo y siempre está un poco protegida, aunque carácter no le sobra. Sabe que no puede dejar que le pasen por encima.

Disfruta jugando. Juega para divertirse. Y hacerlo rodeada de la afición es una pasada. La lástima es no ver a tanta gente apoyando a un deporte como el hockey más a menudo. Ganar no es nada sencillo. Y exige sacrificios. Sus amigas ya se han acostumbrado de que nunca pueda salir porque tiene entrenamiento o partido, pero ella tiene muy clara la vida que ha elegido. Ir al Instituto, entrenar y competir casi todos los fines de semana. A veces hasta tres partidos. Y todo sabiendo que del hockey no vivirá. Quiere ser maestra de educación física.

Su familia la ayuda a mantenerse centrada. Ahora le toca hacer lo que más le gusta, "meter goles". Por ahora en la OK Liga solo ha conseguido uno. Pero acaba de cumplir 17 años y mucho por delante. Ya nota que en los dos últimos años ha mejorado mucho mentalmente y en su forma de jugar.