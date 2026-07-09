UN INTERÉS QUE TRASPASA FRONTERAS

Jovellanos viaja a China

Xinbo Zou es un joven de 17 años nacido en Shagai al que le apasiona la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos. Llegó a él estudiando la ilustración española, y ha aprendido mucho de su pensamiento político, jurídico o económico. Para profundizar en ese conocimiento está de visita en Gijón. Una ciudad que, entiende, tiene muy presente a su prócer.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Xinbo reconoce que su caso es un poco raro. Jovellanos no es un personaje conocido en China. No es alguien de quien pueda hablar con sus amigos. Pero en su visita a Gijón sí ha podido entablar conversación con personas que pueden aportarle cosas sobre el prócer gijonés. Y le gusta. Porque para Xinbo nuestro ilustrado tiene conexión con otros personajes mucho más conocidos como Marx. Sin embargo, sus obras no están traducidas (ni siquiera al inglés) y su nombre no tiene su traducción oficial.

Este joven chino estudia bachillerato internacional y no reduce sus intereses a Jovellanos. Le interesan otros campos como el renacimiento o el Che Guevara, aunque parece que su conexión con Asturias continuará. Ahora mismo está metido en la Revolución de 1934. Reconoce que nuestra tierra le gusta mucho y es una pena que no sea más conocida en su país. Recomienda además a los jóvenes asturianos que aprendan su idioma, porque muchas empresas chinas están interesadas en venir a España.

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