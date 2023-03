José Carlos Fernández Sarasola repite "con la misma ilusión"

Fernández Sarasola resta importancia a la intención de voto y cree que los gijoneses valorarán lo que han hecho, destacando su capacidad de diálogo y propuesta. No se marca objetivos más allá de ganar. Si no lograse repetir como concejal no se plantea abandonar una política que "me gusta". Considera que el proyecto liberal que encabeza "tiene mucho futuro".

Con José Carlos hemos hablado de la situación de su partido y de la política gijonesa, como hemos hecho con todos los candidatos hasta ahora, salvo el del Psoe, que sigue sin aceptar la invitación.

Tampoco elude las cuestiones espinosas, como el trasvase de cargos de Ciudadanos al PP. Lamenta la actitud "poco leal" de Nacho Cuesta en Oviedo y cuestiona la estrategia del PP.