Jorge Espina coge las riendas de la secretaría comarcal de Comisiones Obreras

Jorge Espina lleva vinculado más de 30 años al sindicato. Por eso sabe que no va a inventar nada en el sindicato, pero sí aspira a encabezar un proyecto nuevo que bebe de sus predecesores. Aboga por blindar la unidad sindical, confía en tener una buena relación con el Ayuntamiento y se fija en el futuro de la industria como principal prioridad.

En este sentido ArcelorMittal es vital para nuestro futuro dice. Si en los 90 se decía que "salvar Ensidesa era salvar Asturias", ahora es ArcelorMittal. Y en ese sentido defiende la actitud que ha mantenido el sindicato con la familia Mittal, mucho más "agresiva" que otros sindicatos. Jorge entiende que llevamos tanto tiempo temiendo una deslocalización de la gran industria que ha calado cierta "atonía" en la sociedad. Y ellos no se van a quedar de brazos cruzados, advierte.

Jorge Espina destaca que Comisiones Obreras es el principal sindicato de la comarca, con casi 9.000 afiliados, y su deber es seguir representando a los trabajadores. Espina ostenta actualmente el cargo de presidente de la Junta de personal docente no universitario, cargo que no tiene claro si mantendrá. personalmente cree difícil compatibilizar ambos. Lo que reconoce es que no tenía mucha intención de volver a la primera línea...Le convencieron para dar el paso (y se dejó convencer...)