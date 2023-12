El grito de las mujeres fuertes

Nuria acabó en la halterofilia por causalidad y se fue comprometiendo más y más hasta que fue levantando un poco más cada vez, adquiriendo una técnica mucho más importante que la fuerza en si. Nunca antes se había planteado practicar un deporte del que conocía poco más que a Lydia Valentín. Ahora que lo conoce, se lo recomienda a todo el mundo, sobre todo a las mujeres. Tienen las puertas abiertas, asegura. Atrás han quedado, cree Nuria, esos tiempos en los que se consideraba que las mujeres no podían ser fuertes.

El campeonato de la halterofilia es corto y hay que aprovechar muy bien las oportunidades. Aplicar la filosofía de "un movimiento bien". En pocos segundos puedes llegar a la cima o desplomarte, de ahí que se libere tanta adrenalina y el cuerpo te pida gritar. O cabrearte, reconoce, si las cosas no salen como espera. El nivel de concentración es máximo, y mete en la barra todos los nervios. A partir de ahí, la confianza en su entrenador es fundamental.

Lleva dos años en la halterofilia y no se marca ahora mismo el momento de la retirada aunque no se pueda vivir de ello. Compagina las horas diarias de entrenamiento con su trabajo y está disfrutando mucho de este momento. Se siente una privilegiada. Quiere conseguir ir al campeonato de España, meta que se ha puesto a corto plazo. A largo prefiere no pensar.