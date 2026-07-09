Un gordo cada vez más delgado

Porque el décimo de Navidad sigue costando lo mismo que "cuando se podía fumar en el interior de los bares", pone como ejemplo Borja Muñiz. El lotero gijonés al frente de El Búho de la Suerte es el presidente de ANAPAL, la asociación española de administraciones de loterías que esta mañana se ha concentrado junto a otros representantes del sector en Madrid. Piden cambios porque, advierten, la falta de rentabilidad de las administraciones de lotería es cada vez mayor.

Los loteros piden que el precio del décimo pase de 20 a 25 euros. Actualmente, nos cuenta, el lotero recibe 90 céntimos brutos (a descontar impuestos) por décimo vendido. La comisión es del 4´5 por ciento, más baja que el 6 por ciento fijado para el resto de sorteos. Es algo que no entienden porque, recuerda, la lotería de Navidad es la campaña más fuerte para ellos, en la que contratan más personal y les supone un mayor esfuerzo. Subir el precio del décimo también subiría la cuantía de un premio que, entiende, se ha quedado desfasado.

Tampoco están de acuerdo con el intento de la sociedad estatal de loterías y apuestas del estado de centralizar en una ventanilla única, gestionada por ellos, la venta on line. No entiende que la sociedad pública que debería defenderles trate de perjudicarles. Por todo ello, advierte Borja, no descarta adoptar ninguna medida de presión. El problema "ha tocado fondo" y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y la pregunta era si se plantean no vender lotería de Navidad... Las administraciones de lotería llevan más de dos siglos existiendo y quieren seguir haciéndolo, sentencia el gijonés. Actualmente hay en España 11.000 puntos de venta que dan empleo a 18.000 personas.