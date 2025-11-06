75 ANIVERSARIO

Gijón sigue cocinando fabada

La marca Litoral celebra el 75 aniversario de su conocida marca de fabada en lata. La única que mucha gente de fuera de Asturias ha comido, destaca la directora de una planta que sigue apostando por la ciudad.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Isabel Velasco recuerda que Litoral nació en el barrio de Cimavilla...pero como una conservera de pescado. El olfato emprendedor de sus impulsores le hizo cambiar y empezar a cocinar fabada en lata. Y desde entonces se cocina desde Gijón. Actualmente la planta está en el polígono Bankunion y el objetivo es continuar allí. La apuesta por Gijón es clarísima, afirma Isabel, quien destaca que han invertido 7 millones de euros en mejoras medioambientales y tecnológicas en los últimos 5 años.

La planta genera actualmente 120 empleos entre directos e indirectos, y habrá que esperar para ver si el ERE planteado por Nestlé a nivel global les afecta. Pero Isabel garantiza que todo se hará de una manera transparente. Destaca que todos los trabajadores de la fábrica sienten verdadera pasión por lo que hacen.

En el acto institucional de celebración del 75 aniversario, el presidente asturiano, Adrián Barbón, ha querido agradecer el apego de la marca por la tierra que la vio nacer.

