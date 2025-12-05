"Desde Gijón al mundo, fotografías de proyectos que cambian vidas muestra como la solidaridad"

La segunda parte de la muestra se centra en los últimos proyectos desarrollados por UNICEF gracias a la financiación del Ayuntamiento de Gijón. En Ucrania, Malawi, Líbano y Mozambique.

A la inauguración han acudido Nacho Calviño González, presidente de UNICEF Asturias, Verónica Rodríguez Fernández, jefa del Departamento de Innovación Cultural del Ayuntamiento de Gijón, y Luis Alberto Fernández González, director de Programas del Departamento de Innovación Cultural del Ayuntamiento de Gijón.

Con Nacho Calviño hemos hablado en "Más de Uno Gijón" de su trabajo de protección de los menores.