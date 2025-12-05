UNICEF

"Desde Gijón al mundo, fotografías de proyectos que cambian vidas muestra como la solidaridad"

UNICEF Asturias ha inaugurado exposición en Gijón. Muestra el trabajo de la entidad en todo el mundo para proporcionar a la infancia protección frente a la violencia, explotación y abuso, servicios de salud y nutrición, acceso a agua potable, saneamiento e higiene, formación y educación de calidad.

Ana Fierro

Gijón |

La segunda parte de la muestra se centra en los últimos proyectos desarrollados por UNICEF gracias a la financiación del Ayuntamiento de Gijón. En Ucrania, Malawi, Líbano y Mozambique.

A la inauguración han acudido Nacho Calviño González, presidente de UNICEF Asturias, Verónica Rodríguez Fernández, jefa del Departamento de Innovación Cultural del Ayuntamiento de Gijón, y Luis Alberto Fernández González, director de Programas del Departamento de Innovación Cultural del Ayuntamiento de Gijón.

Con Nacho Calviño hemos hablado en "Más de Uno Gijón" de su trabajo de protección de los menores.

Exposición de UNICEF en Gijón
Exposición de UNICEF en Gijón | UNICEF Asturias
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer