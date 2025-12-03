Una encuesta encargada recientemente por Podemos refleja que casi el 70 por ciento de los gijoneses querría que el solarón siguiese siendo un espacio verde y no se construyese. Pero los planes de Gijón al Norte no van en ese sentido y la plataforma quiere dejar claro que reducir la edificabilidad un 30 por ciento les parece insuficiente. Defienden que esos terrenos no generan una plusvalía si se venden, sino "una minusvalía", porque perderíamos en salud. La zona centro necesita un gran parque y todas las políticas europeas apuestan por verdificar y renaturalizar los espacios, no por construir, indica Cristina Corominas.

Un pulmón pal solarón reclamará a los partidos políticos presentes en el debate (todos menos Vox) que apuesten por el verde y no por el ladrillo. Afirman que es una decisión política en la que el Ayuntamiento puede pintar mucho más de lo que parece. Porque, apunta Cristina, tiene la "varita mágica" de los planes urbanísticos en donde puede impedir que se construya en esa zona. Recuerdan al Ministerio de Transportes, principal opositor a perder el dinero que ingresaría por esos terrenos, que los gijoneses ya han pagado mucho y se tiene una deuda con el plan de vías. Además, advierten desde la plataforma, que se construyan pisos "de lujo" en el solarón no garantiza que tengamos estación intermodal.

Conscientes de que esta batalla se juega más en el gobierno central, la plataforma no descarta organizar debates de este tipo a otros niveles y han solicitado una reunión con el ministerio de transportes.