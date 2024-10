Elesky tiene tirón. Aunque a su madre, que siempre la apoyó, le pareciese raro, miles de personas se congregan durante horas frente al ordenador para seguir sus directos. Ha ido poco a poco y ha demostrado a sus seguidores (más de 200.000, sobre todo en twich) que no es flor de un día. Y que no es una aficionada. Para conseguirlo estudió en el Conservatorio de Gijón, donde no interpretaba precisamente música "de maquinitas". Pero esa formación clásica le sirve en su día a día, en donde atiende peticiones de todo tipo. Además, en muchas ocasiones no difieren mucho. Es algo que también le gusta difundir, que la música de videojuegos tiene una gran calidad.

El camino que ha elegido Elena no es compartido por todos. Es la eterna batalla entre puristas y no puristas. Pero tiene claro que no es de las que se cierran puertas y que en el mundo al que se dedica hay mucho arte, mucha música. Y no parece haberse equivocado. Sigue sumando logros, como haber sido la primera streamer en poner banda sonora a un videojuego. Y también la ha fichado Play Station, pese a que hiciese esperar a quien mandase...

Ahora vive en Madrid. Se desplazó una vez terminada la carrera de piano (y la pandemia). Sigue sonándole raro que esté viviendo de la música al tiempo que sigue aprendiendo. Nunca dejará de aprender y ya tiene en mente nuevos retos y nuevas aspiraciones.