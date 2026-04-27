¿Desarrollan los adolescentes sus habilidades sociales?

Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva. Son esenciales para nuestra vida diaria y su manejo efectivo puede tener un impacto muy positivo en nuestro bienestar psicológico.

En estos tiempos en los que los más jóvenes están enganchados a la “comunicación tecnológica”, ¿tenemos que hablar de carencias?

Desarrollar nuestras habilidades sociales no es solo una cuestión de caer bien a los demás; es una inversión en nuestro propio bienestar.

¿Para trabajar la inteligencia emocional de nuestros hijos, tenemos que empezar por trabajar la nuestra?

Hablamos con la psicóloga Isabel Menéndez Benavente que nos ayuda a descubrir las claves.