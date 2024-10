Carmen Moriyón responde

LEER MÁS Reunión del consejo social

La primera pregunta ha sido clara. "¿El ministerio de transportes nos ha tomado el pelo?". La respuesta también lo ha sido: "SÍ". Carmen Moriyón critica que el Gobierno Central actúe desde una postura de superioridad dejando claro que no habría soterramiento y ofreciendo alternativas que no servían. Pero también es práctica. A partir de ahora "podemos encadenarnos o pasar pantalla". Deja claro que la alternativa al extinto vial es competencia exclusiva del Ministerio. No caerá en "la trampa" de empezar a proponer unos y otros. También entiende, dice, que el Psoe (Gijón y Asturias) se muestren tan activos porque "ellos crearon el problema".

Carmen Moriyón desvincula lo que ha pasado con el vial con otras obras pendientes en la ciudad como el plan de vías. Aunque confía en que ahora tienen más argumentos para que el solarón sea en gran parte un parque.

Respecto al presupuesto, la regidora recuerda que los recursos son finitos. Y hay que priorizar. Por eso, explica, no se pueden acometer ahora inversiones como la rehabilitación de los antiguos juzgados de Prendes Pando o la compra de la finca de la isla. La inversión de Naval Azul se lleva muchos millones de 2025, pero es puntual. Respecto a los terrenos de Pymar en los antiguos astilleros, siguen las negociaciones.

La operación de Naval Azul también condiciona el compromiso de estudiar el soterramiento del paseo del muro. Garantiza que se hará en 2025 y se hará bien, no como hicieron con el vial de Jove, sentencia.

Carmen Moriyón nos asegura que siguen avanzando para solucionar el problema de aparcamiento en la ciudad y anuncia que han solicitado a la Fundación Cajastur que la cesión del Palacio de Rivalligedo que se acordó este año se extienda al resto del mandato. Para el próximo año ya se anuncian dos exposiciones.

La primera edil insiste además en el mensaje de que, sin renunciar a esa riqueza, "no vamos a vender Gijón al turismo". Asegura que es posible encontrar el equilibrio entre una ciudad para vivir, visitar e invertir.