La 'Asturias Cup' dobla la apuesta

La sede de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias acogió el martes la presentación oficial de la segunda edición de la Asturias Cup, torneo nacional de fútbol base, que se celebrará del 19 al 23 de junio en la región. El acto contó con la participación de José Manuel Suárez, en representación de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, y de Chus Hevia, miembro del comité organizador, quienes fueron los encargados de desgranar los principales datos de una edición que experimenta un notable crecimiento.

El evento reunirá a un total de 200 equipos, lo que supone un incremento de 118 conjuntos respecto a la edición inaugural. Del total de participantes, 169 son asturianos, y 31 llegarán desde Galicia, Madrid, Islas Baleares y Castilla y León. A lo largo de los cinco días de competición se disputarán un total de 526 partidos distribuidos en seis categorías, cifras que consolidan el crecimiento del torneo y refuerzan su posición como una de las principales citas del fútbol base. También se dieron a conocer las 14 sedes que albergarán la competición repartidas por cinco concejos: Oviedo (7), Gijón (3), Siero (2), Llanera (1) y Morcín (1).

José Manuel Suárez destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la participación de los jóvenes deportistas, poniendo en valor la colaboración entre la Federación y la organización para hacer posible un torneo de estas dimensiones.

Por su parte, Chus Hevia agradeció la confianza depositada por los clubes participantes, subrayando que el crecimiento experimentado responde al trabajo realizado para ofrecer una experiencia deportiva atractiva tanto para los equipos asturianos como para aquellos que visitarán la región durante estos días. La competición arrancará el próximo día 19 y volverá a convertir a Asturias en un punto de encuentro para jugadores y familias, generando un importante impacto deportivo, social y económico en los municipios que acogerán los encuentros.