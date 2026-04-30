La antigua Champanera albergará el 'Asturias Green Hub'

Así lo han destacado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), Javier Izquierdo.

Un proyecto, con empresas ya interesadas, viene a completar la Milla del Conocimiento 'Margarita Salas'. Se ubicará en una parcela de 18.000 m2, y aspira a ser un punto de encuentro no solo de starup, también de pymes y grandes corporaciones del sector energético y la movilidad sostenible. Moriyón ha felicitado a los impulsores de la iniciativa, a la que ha definido como un proyecto "ambicioso, extraordinariamente cuidado", y que permitirá a Gijón ampliar su tejido económico y sumar puestos de trabajo dentro de un sector en auge como es el de las energías renovables.

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, ha destacado que este proyecto está alineado con las líneas estratégicas del Ayuntamiento. "Es muy potente para la ciudad, viene a completar la Milla del Conocimiento".

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El director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), Javier Izquierdo, ha resaltado que el nuevo hub se va a instalar en una zona privilegiada de Gijón, en un emplazamiento donde ya hubo actividad industrial y cercano al Parque Científico y el campus gijonés, donde hay una Escuela de Ingeniería "muy potente". Sobre el proyecto, ha explicado que va a ser un lugar de encuentro, basado en la energía. "Hablar hoy de energía es hablar también de independencia energética".