Fallece un operario de 59 años en Astilleros Gondán

Accidente mortal en el trabajo. Un hombre ha perdido la vida en Astilleros Gondán de Figueras, Castropol, informa la Guardia Civil. El aviso llegó poco después de las ocho y media de la mañana. Al lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Tapia que informó del fallecimiento de un trabajador de 59 años de edad y vecino del municipio de Vegadeo. El hecho se produjo según los primeros datos por la caída de una pieza que movía una grúa. Se ha trasladado el Equipo de Policía Judicial de Luarca, que se hará cargo de la instrucción de las diligencias.