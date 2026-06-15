Fallece un hombre en Las Regueras al volcar un tractor

Un varón de 57 años ha fallecido este domingo tras quedar atrapado bajo un tractor en una zona de difícil acceso ubicada en las inmediaciones de la localidad de La Estaca, perteneciente al concejo asturiano de Las Regueras.

Los hechos han sido registrados minutos después de las 21.15 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias ha recibido una llamada en la que se le alertaba de que una persona había quedado atrapada bajo un tractor volcado en una zona de difícil acceso rodado, próxima a un regato.

No obstante, el cadáver no ha podido terminar de ser excarcelado por efectivos del cuerpo de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) hasta las 22.44 horas, según ha informado el 112 Asturias que agrega que, por el momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazado un helicóptero medicalizado, un grupo de rescate del que forma parte un médico-rescatador y personal de atención primaria movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

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También ha sido activado el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) Psicosocial de Cruz Roja, así como se ha dado parte a la Guardia Civil, cuerpo de seguridad que se ha hecho cargo de los trámites para el levantamiento del cadáver.