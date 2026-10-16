La exclusión social se intensifica y aumenta en Asturias en el último año, según EAPN

La pobreza aumenta y se intensifica en Asturias, es decir, más personas en riesgo de exclusión, un 1,5% más que hace un año, y en peores condiciones como demuestra el aumento de la pobreza severa sobre todo entre menores con un empeoramiento del 19%. Es la conclusión del informe Arope de la organización EAPN Red Europea de Lucha contra la Pobreza que se ha presentado en la Junta General. Casi uno de cada cuatro asturianos están en riesgo de pobreza y exclusión, 228.000 personas, el 22,4% de la población. Eso sí, algo inferior a la media española que se queda en el 25,7% con especial incidencia desde el Tajo hacia el sur peninsular y las ciudades autónomas. El aumento de los alquileres y la inflación están agravando la situación de los que están ya económicamente mal, indica Elena Rúa, presidenta de la Red en Asturias. La técnico Lorena Ventosa resaltaba que el crecimiento económico desde la pandemia no ha bastado por si solo para sacar a personas de la pobreza de una manera sólida y estable. Eapn pide políticas sociales más ambiciosas y políticas fiscales más redistributivas.