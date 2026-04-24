TABAQUISMO

Desciende la adicción entre adolescentes asturianos pero sube el vapeo

Salud es partidaria de restringir el cigarrillo electrónico

ondacero.es

Oviedo |

Nueve de cada diez médicos de Atención Primaria ven insuficientes las terapias actuales para dejar de fumar
Nueve de cada diez médicos de Atención Primaria ven insuficientes las terapias actuales para dejar de fumar |

Buenas y malas noticias sobre el tabaquismo. La proporción de personas de 15 a 64 años que fuman a diario sigue bajando en España para dejarlo en cifras del 23% de ese colectivo. En Asturis, entre adolescentes de 14 a 18 años, las cifras de fumar diariamente han bajado del 9 al 5% desde 2019 aunque se mantiene la tendencia alcista entre las chicas y se mantiene la edad de inicio de la adicción tabáquica, 14 años y medio.

El problema principal, señala la consejera de Salud Concha Saavedra en un acto sobre tabaquismo, es la proliferación de los vapeadores y la baja percepción de riesgo. Sobre la posibilidad de restringuir el vapeo o prohibir fumar tabaco en terrazas o conduiendo, Saavedra se muestra siempre favorable a esas medidas.

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