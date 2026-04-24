Desciende la adicción entre adolescentes asturianos pero sube el vapeo

Buenas y malas noticias sobre el tabaquismo. La proporción de personas de 15 a 64 años que fuman a diario sigue bajando en España para dejarlo en cifras del 23% de ese colectivo. En Asturis, entre adolescentes de 14 a 18 años, las cifras de fumar diariamente han bajado del 9 al 5% desde 2019 aunque se mantiene la tendencia alcista entre las chicas y se mantiene la edad de inicio de la adicción tabáquica, 14 años y medio.

El problema principal, señala la consejera de Salud Concha Saavedra en un acto sobre tabaquismo, es la proliferación de los vapeadores y la baja percepción de riesgo. Sobre la posibilidad de restringuir el vapeo o prohibir fumar tabaco en terrazas o conduiendo, Saavedra se muestra siempre favorable a esas medidas.