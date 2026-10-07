El consejero Ovidio Zapico pide sosiego para extender las "zonas tensionadas"

Vivienda del Principado se tomará el tiempo necesario para extender las “zonas tensionadas” con total garantía de seguridad jurídica. El consejero del área Ovidio Zapico indica que el rechazo judicial a la suspensión de las zonas declaradas ya en Gijón (La Arena y Cimadevilla) le lleva a afrontar con calma la ampliación a donde sea necesario esta medida de restricción del alquiler.

Sobre la ley de Vivienda de Asturias, Zapico señala que va avanzando con enmiendas y los contactos se han intensificado en los últimos días para que este proyecto sea realidad en próximas semanas. Necesitan el voto favorable de la diputada Covadonga Tomé.

Por lo demás, Zapico adelanta que el Gobierno autorizará la semana que viene la cesión de parcelas para construir 270 viviendas en Oviedo y 50 en Villaviciosa.

Estas viviendas públicas, a las que se suman 50 en Ribadesella junto a las de Sotrondio y Avilés ( a punto de licitar) financiadas por el Instituto de Transición Justa, forman parte de las hasta 1.500 que el Gobierno habrá construido, tendrá en obras o al menos licitadas en 2027.

Asimismo, ha confirmado que el Ejecutivo duplicará las ayudas al alquiler, de 15 a 30 millones de euros, con el objetivo de alcanzar a unas 10.000 familias asturianas.