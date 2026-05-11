Condena de dos años y diez meses para los padres que retuvieron a sus hijos en Fitoria

Sentencia sobre los niños de la casa de Fitoria, Oviedo. Son los tres menores cuyos padres les prohibieron salir de la vivienda durante 4 años. La Audiencia Provincial de Asturias les condena a dos años y 10 meses por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y les inhabilita durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad y otras figuras de atención familiar. Además, los padres tendrán prohibido aproximarse a menos de 300 metros de sus hijos en los próximos tres años. Se les atribuye también delito de abandono de familia con una pena de 6 meses. Sin embargo, se les exonera del delito de detención ilegal. En términos de responsabilidad civil, los progenitores tendrán que indemnizar a cada niño con 30.000 euros.

En declaraciones a Europa Press la letrada Elena González ha indicado que es importante resaltar que se establecen "tres años y cuatro meses de orden de alejamiento de los críos, pero nmo así de comunicarse con ellos", algo que considera "muy importante". "Hablaré con mi cliente, le explicaré bien la sentencia y decidiremos si interponer o no recurso", ha insistido la letrada del padre de los menores.

Por su parte el abogado defensor de la madre, Javier Muñoz, ha indicado que están "moderadamente satisfechos con la sentencia, en particular porque ha descartado el delito más grave que se imputaba a los padres, el de detención ilegal (21 años de prisión, según la petición de las acusaciones), al entender que su conducta no estaba dolosamente dirigida a privar de libertad a los menores, sino que obedecía a una dinámica de aislamiento familiar".

"No obstante, discrepamos respetuosamente de las condenas por maltrato psíquico y abandono de familia, porque seguimos entendiendo que este asunto debía haberse abordado fundamentalmente desde el ámbito social y asistencial, y no desde el Derecho Penal", indicó el letrado. Al igual que su compañera ha asegurado que estudiarána detenidamente la sentencia para valorar la posible interposición de recurso.

Por otro lado, Javier Muñoz ha añadido quetambién les satisface leer que el tribunal haya acogido la tesis de la defensa, cuando dice que "es beneficioso para los menores que con el tiempo se restablezca la relación paternofilial bajo la supervisión y siguiendo las pautas que se establezcan en su momento" por el Principado de Asturias, que es quien tiene ahora mismo la custodia.