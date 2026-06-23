Cinco concejos en riesgo "Extremo" y el resto en nivel "Muy Alto"

El índice de riesgo de incendios forestales será 'extremo' este miércoles 24 de junio en cinco de los 78 concejos asturianos, según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. El resto de Asturias tendrá un índice 'muy alto' o 'alto'. Los niveles son establecidos en base a las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. La escala se compone, de menor a mayor, por 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los cinco municipios que presentarán un índice de riesgo 'extremo' son los de Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano y Pesoz. Mientras, hay 50 concejos con riesgo 'muy alto'. Son los de Aller, Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabrales, Candamo, Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Carreño, Caso, Castrillón, Corvera de Asturias, Cudillero, Degaña, Gijón, Gozón, Grado, Ibias, Illas, Langreo, Las Regueras, Laviana, Lena, Llanera, Mieres del Camino, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. En el resto de Asturias el riesgo será 'alto'.

Este miércoles será el último de la ola de calor antes de que el jueves las temperaturas máximas se desplomen más de 10 grados. Este 24 de junio, la Aemet pronostica cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde con chubascos y tormentas que serán poco probables en los litorales central y oriental y zonas llanas aledañas. Ligera presencia de calima. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en la Suroccidental. Viento flojo de componente sur que arrecia a flojo a moderado del oeste y noroeste en el litoral en el transcurso de la jornada y tiende a variable en el interior. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 21 grados y una máxima de 39; en Gijón se oscilará entre la mínima de 21 y la máxima de 35, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 35.