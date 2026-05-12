CINE

Comedia y acción en la película 'Tras los pasos de la rubia platino'

Entrevistamos al codirector y protagonista Eduardo Castejón

ondacero.es

Oviedo |

'Tras los pasos de la rubia platino' se estrena este miércoles 13 de mayo en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Eduardo Castejón y Pepe Ruiz codirigen esta película de comedia y acción en la que el policía Sam Esparta (Castejón) quiere hacer justicia por la muerte de su padre (Ruiz). Entre medias, mafiosillos, chicas fatales, carreras de coches y muchos escenarios de Asturias: Cudillero, Luanco, Pajares, Corvera, la biblioteca de la Universidad de Oviedo, el cuartel de Buenavista, túneles ferroviarios.... Toca disfrutar de la película tanto como de la entrevista con Eduardo Castejón.

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