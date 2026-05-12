Comedia y acción en la película 'Tras los pasos de la rubia platino'

'Tras los pasos de la rubia platino' se estrena este miércoles 13 de mayo en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Eduardo Castejón y Pepe Ruiz codirigen esta película de comedia y acción en la que el policía Sam Esparta (Castejón) quiere hacer justicia por la muerte de su padre (Ruiz). Entre medias, mafiosillos, chicas fatales, carreras de coches y muchos escenarios de Asturias: Cudillero, Luanco, Pajares, Corvera, la biblioteca de la Universidad de Oviedo, el cuartel de Buenavista, túneles ferroviarios.... Toca disfrutar de la película tanto como de la entrevista con Eduardo Castejón.