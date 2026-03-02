Centenares de autónomos reclaman, en Asturias, derechos similares a los de los trabajadores por cuenta ajena

Autónomos asturianos se han manifestado este lunes en Oviedo para reclamar la reducción de la carga fiscal y económica que soportan y exigir condiciones más equitativas con respecto a los trabajadores por cuenta ajena, en una protesta organizada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. La movilización forma parte de un movimiento que se celebra de manera simultánea en casi 40 ciudades españolas, ampliando las acciones iniciadas el 30 de noviembre de 2025.

Ángela Menéndez, coordinadora de la plataforma, ha señalado que la situación de los autónomos "es completamente insostenible" por la elevada presión de impuestos, cuotas de la Seguridad Social y cargas administrativas. "España lleva desde 2020 sin aplicar lo del IVA hasta 85.000 euros y seguimos igual", ha subrayado.

Las principales demandas de los autónomos son las siguientes: revisión de cuotas según ingresos reales, eximir del IVA hasta facturar 85.000 euros, acceso efectivo al cese de actividad ("paro del autónomo"), protección durante bajas médicas, permisos de cuidado y luto, reforma de tramos del IRPF, subsidio para mayores de 52 años, simplificación burocrática, deducción inmediata de inversiones y protección del patrimonio personal.

Según Menéndez, se trata de garantizar que los principios ya reconocidos por la Constitución y la normativa europea se apliquen de manera efectiva, sin crear derechos nuevos, y equiparar los derechos de los autónomos a los de los trabajadores asalariados.

La coordinadora ha criticado que la mayoría de asociaciones y sindicatos "no representan realmente al autónomo de a pie" y ha defendido que este movimiento surge de "gente asfixiada por las condiciones", que se representa a sí misma y que reclama una negociación directa con las administraciones para garantizar cambios efectivos.