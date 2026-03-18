Carmen Ruiz: "Animo a la gente a que haga terapia"

Nuestro café de hoy lleva el nombre de una de las actrices más polivalentes de la palestra nacional.

En su trayectoria, además de numerosos premios y reconocimientos, puede presumir de haber estado sin cobertura, al otro barrio y con el culo al aire. De naturaleza camaleónica, incursionó en la pequeña pantalla, hace más de 20 años, con Mujeres y Yo soy Bea y, por si fuera poco, es de las pocas personas que ha tratado con gente de mala calidad, a la vez que ha participado en un crimen ferpecto y ha catado, de primera mano, lo que es amar para siempre.

Este fin de semana, Carmen Ruiz protagoniza, junto a Malena Alterio, el estreno absoluto de La Vida Extraordinaria, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Una obra de Mariano Tenconi Blanco.