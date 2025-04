Borja Sánchez y Alejandro Calvo se repartirán las competencias de la Consejería que dirigía Belarmina Díaz

Nueva jugada en el ajedrez autonómico. No, Belarmina Díaz no tendrá sustituto. No al uso, al menos. Este martes por la tarde, tras anunciar la consejera de Industria su dimisión irrevocable, y a tres meses de tomar posesión del cargo, el presidente adelantaba que sería la próxima semana cuando daría cuentas del nuevo organigrama.

Bien, pues Adrián Barbón, ha anunciado, esta mañana una, redistribución de las competencias del gobierno y una reducción del número de departamentos, que pasan de once a diez. Así, Borja Sánchez asumirá las competencias de Ciencia, Industria y Empleo, y Alejandro Calvo se hará cargo de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. El dirigente autonómico ha subrayado que, en esta nueva etapa que se abre en el Gobierno tras la dimisión de Belarmina Díaz, ha decidido "tirar de experiencia" para asumir las nuevas funciones.

Así, ha destacado de Borja Sánchez --recientemente reincorporado a sus funciones tras una baja por enfermedad-- que ha sido capaz de poner en marcha "todo el ecosistema innovador" de Asturias, así como la agencia Sekuens, la ley de Ciencia o el "salto cualitativo" en los centros de I+D+i.

De Calvo ha resaltado su impulso por la movilidad sostenible, la puesta en marcha de la tarjeta ConeCTA o la gestión en conexiones aéreas.

Y como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar. El primero en saltar a la palestra ha sido el socio de gobierno. Ovidio Zapico, coordinador general de IU-Convocatoria por Asturias, aplaudía así la rápida decisión del presidente. El consejero de Vivienda se ha mostrado este miércoles conforme con la reestructuración del Consejo de Gobierno asturiano, la cual ha valorado como "una decisión correcta". Zapico ha indicado que además "abre un escenario en todo el área industrial de regeneración" que, según ha apuntado, "es precisamente lo que ayer pedíamos y lo que ayer reivindicábamos".

No ha sido tan laureada la jugada, por los diputados del Grupo Mixto. Cautela y esperanza se respiran desde el escaño de Covadonga Tomé quien espera que con este cambio, se mejore el funcionamiento de la consejería: "Cualquier reestructuración tiene que conseguir que se mejore el funcionamiento" que, "como queda probado", hasta ahora "no era el más adecuado".

Adrián Pumares, por su parte, desea que Barbón acierte con la reestructuración de un Gobierno al que, dice el de Foro Asturias, le están saltando las costuras y ha expresado su deseo de que el presidente asturiano Adrián Barbón "acierte de una vez" con la reestructuración del Gobierno tras la dimisión de Belarmina Díaz, ya que "su gestión en esta legislatura está siendo absolutamente un desastre y se le están saltando las costuras por todos los sitios".

Más críticos se han mostrado desde el banquillo de la derecha. Así se ha referido el líder de los populares, Álvaro Queipo, al "fracaso rotundo" de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio, la cual ha tenido "tres responsables en tres años": "Es una respuesta precipitada, improvisada y deslavazada".

Los de Vox tildan la jugada de improvisación. Su portavoz, Carolina López, asegura que el PSOE se está quedando, dice, sin banquillo. López ve "una improvisación absoluta" esta decisión. Considera que Barbón "va como pollo sin cabeza" y que "no tiene ningún programa específico para Asturias". En declaraciones a los medios, ha criticado "la división en dos de algo tan importante como es la industria, parte del ADN de Asturias".

La portavoz de Vox ha añadido que esta reestructuración demuestra que "no hay banquillo en el PSOE, que no tiene a nadie para relevar, porque Barbón lo está convirtiendo en un auténtico solar".

Por parte de los sindicatos, mientras Javier Lanero, de UGT, considera la reestructuración de acertada, Damián Manzano, de CCOO, no lo ve tan claro. Del lado de la federación asturiana de empresarios, su presidenta, María Calvo, sostiene que la industria necesita una consejería con dedicación exclusiva.

Según ha anunciado el presidente, será la semana que viene cuando ambos consejeros juren de nuevo su cargo, con las nuevas competencias. Unos días en los que se celebrará el último consejo de gobierno, de acuerdo al esquema actual, y se reunirá el presidente con María Calvo, reelegida presidenta de FADE, y los agentes sociales.