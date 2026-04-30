Barbón: "no hicimos una valoración adecuada de la supresión del Servicio de Seguridad Minera"

El presidente del Principado Adrián Barbón se mantiene firme en no señalar a día de hoy responsables políticos del accidente de Mina Cerredo y atribuye a todo el gobierno la decisión de suprimir el Servicio de Seguridad Minera. La sesión de preguntas parlamentarias al presidente se ha vertebrado sobre esta controversia y algunos apuntes sobre su reciente viaje a México.

El presidente del PP Álvaro Queipo acusa a Barbón de mentir cuando dijo que habría responsables políticos “caiga quien caiga”. Queipo insistió reiteradamente en que la responsabilidad política máxima es de Barbón. El popular reprocha al Gobierno no vigilar adecuadamente a Blue Solving, falta de control que permitió las condiciones para el siniestro. "Pudo hacer lo que hizo porque en el Gobierno estaban ustedes. No vamos a llamarles asesinos como hacen cuando están en la oposición con los gobiernos del PP. Usted es el máximo responsable político".

El presidente asegura que les resultaría más fácil señalar responsables políticos pero no es el momento. Barbón afirma que la ejecutiva de la FSA respalda por asentimiento unánime la posición del Gobierno y que utilizar políticamente el accidente tiene un coste. "Está haciendo política del dolor y los asturianos lo juzgarán. Lo cómodo para mi sería señalar responsables y no hay a día de hoy ningún elemento que pruebe que las personas significadas han tenido responsabilidad directa en cinco homicidios por imprudencia".

También Vox acusa al presidente de mentir y comportarse de manera miserable, según la presidenta provincial de esta formación Carolina López. Le afea el viaje institucional a México durante una semana. "Se fue por conveniencia política y eso tiene el nombre de irresponsabilidad. ¿Para qué narices encargó entonces el informe de Inspección de Servicios". Barbón replica que el viaje se decidió a mediados de enero y llama la atención sobre la omisión que los partidos de derecha hacen de la concesionaria de Cerredo. "Ni PP ni ustedes ni nadie lo cita. El viaje se perfiló tras la visita al papa León XIV".

El diputado de Foro Asturias aseguró la Junta es competente para fijar la responsabilidad política y va por un camino diferente de la responsabilidad penal. Adrián Pumares atribuye a Barbón la decisión de suprimir el Servicio de Seguridad Minera. "Las responsabilidades penales se determinan en los tribunales pero las políticas le corresponden a los políticos". Barbón niega que él eliminase el servicio porque se analizó en diferentes instancias a la hora de ordenar el gobierno y la administración. Apela a las explicaciones que el exconsejero Enrique Fernández dio en la comisión de investigación. Sí reconoce que no hicieron, en plural, una valoración adecuada de la supresión del servicio. "Reconozco que no hicimos una valoración correcta en el sentido de que el fin de la minería no hacía necesaria tanta actividad de control". Recordamos que el Gobierno recuperará ahora el Servicio de Seguridad Minera.

Y sobre su ausencia por el viaje a México, hubo varias alusiones a la visita al yacimiento arqueológico de Teotihuacán. Barbón alegó que la Embajada de España consideró oportuno que una autoridad del estado español visitase un lugar muy turístico en el que una semana antes un individuo mató a una persona e hirió a doce el disparar en la cima de una de las pirámides.