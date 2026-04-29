El PP de Piloña alerta de la “preocupación y el malestar” vecinal por la falta de aparcamiento en Infiesto

El portavoz municipal del Partido Popular de Piloña, Tino Medina, alertó de la “creciente preocupación y el malestar” de los vecinos de Piloña ante la falta de aparcamiento en Infiesto, como consecuencia de las obras que ADIF está llevando a cabo en la vía ferroviaria, que han supuesto la ocupación del aparcamiento en el centro de Infiesto, ahora destinado al almacenamiento de material de la obra. Según señaló el portavoz popular “esta situación ha dejado sin alternativas reales de estacionamiento a los piloñeses.”

En este sentido a Medina afirmó que la situación se ha visto especialmente “agravada” al coincidir con fechas de gran afluencia como la Semana Santa o el Descenso del Piloña. El Partido Popular de Piloña denunció la falta de previsión del Ayuntamiento ante una situación que era conocida, dado que las obras y sus plazos se sabían con antelación: “El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Piloña debería haber ofrecido una alternativa real, céntrica y gratuita, para que los vecinos pudieran seguir haciendo con normalidad sus compras y gestiones en Infiesto.”

Tino Medina lamenta “la falta de sensibilidad y flexibilidad” del alcalde de Piloña en la gestión municipal, especialmente en lo relativo a la imposición de sanciones. En este sentido, el portavoz popular denuncia que “se está multando a los vecinos que, simplemente, no tienen dónde aparcar, y muchos se ven obligados a estacionar donde pueden para poder realizar las tareas diarias. “Esta política está generando una creciente indignación y la sensación de que se prioriza la recaudación frente a la búsqueda de soluciones.”

Medina advirtió de las consecuencias directas que esta situación está teniendo: “Ante esta situación, los vecinos se ven obligados a desplazarse a localidades cercanas como Arriondas o Nava para realizar sus gestiones diarias. Este hecho no solo dificulta la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que además está provocando un perjuicio evidente al comercio local, que observa cómo el consumo se desplaza a otros núcleos donde sí existen facilidades de aparcamiento.”

“Exigimos soluciones inmediatas que no perjudiquen a los vecinos ni pongan en riesgo al comercio local,” concluyó.