Un total de 62 ganaderías tomaron parte en el VII Concurso-Exposición del Caballo de Cangas de Onís, celebrado este fin de semana

El recinto del concejo cangués acogió este fin de semana el VII Concurso-Exposición del Caballo de Cangas de Onís, con la presencia de los mejores ejemplares de la cabaña equina regional y nacional.

La jornada dominical puso el broche de oro con la salida a pista de los ejemplares de raza anglo-árabe, que ofrecieron un espectáculo de gran nivel ante numeroso público. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, ha consolidado su relevancia en el calendario del sector, destacando por la calidad morfológica de los animales presentados.

Una de las novedades fue el cambio de ubicación, que pasó del mercado de ganados a El Lleráu buscando un espacio más desahogado y extenso. También se aumentaron las categorías a concurso, pues a las tres previstas anteriormente se sumó la raza anglo-árabes, con 29 ejemplares a concurso.

En total también se contó con 41 equinos de pura raza árabe y otros 48 de tiro -burguete ardanés y asturiano-. Todo ello sumó hasta 62 ganaderías de Asturias, Sevilla, Burgos, Lugo, Cantabria, Pontevedra, Barcelona, Valladolid y Vizcaya.

Desde el Ayuntamiento se ha valorado muy positivamente la afluencia de visitantes y el impacto económico para la localidad, reafirmando el compromiso del concejo con la promoción de la cultura ecuestre y el sector ganadero. El público respondió de forma muy positiva.