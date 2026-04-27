Los Atletas del Infiesto Atletismo logran tres medallas de oro en los campeonatos de Asturias

Este sábado 25 de abril, los atletas del "Club Infiesto Atletismo" competían en la segunda jornada del Campeonato de Asturias Escolar, en las pistas Yago Lamela de Avilés. Lo más destacado fueron las tres medallas de oro conseguidas por Hernán Riestra Valiente en los 1.000 metros lisos, Izan García López en los 50 metros lisos y el relevo 4x60 ml compuesto por Hugo Tolivia Vecino, Izan García López, Martín Medina Vigón y Marco Rivera Cifuentes. Hernán conseguía la primera de las tres medallas en una carrera rápida donde se proclamaba Campeón de Asturias sub12 de los 1.000 metros lisos con un excelente tiempo de 3'09".

La segunda medalla fué para Izan, que finalizaba primero de su serie en las semifinales de los 50 metros lisos, repitiendo el mismo puesto para subirse a lo más alto del podium en en esta distancia en categoría sub10. La tercera medalla de Campeones de Asturias fue para los cuatro componentes del equipo de relevos 4x60 ml sub10, que en un final muy apretado con el CPEB de Colombres, lograba la primera posición .

Destacar también las cuartas posiciones de Izan García López en salto de longitud sub10 y Gala Riestra Valiente en los 1.000 metros lisos en una carrera muy igualada con un tiempo de 3'23", así como la quinta posición en esta misma prueba de Olivia Prida Crespo con un tiempo de 3'24".

En la primera jornada de estas finales , destacar el quinto puesto de Emanuel Gavril Timis Palcu en la prueba de 80 metros lisos sub14, así como la quinta posición del relevo 4x80 ml sub14 compuesto por Samuel Rodríguez Arranz, Lucas Riestra Valiente, Yago Feito Llera y Emanuel Gavril Timis Palcu, que se quedó a tan sólo 2 décimas de la medalla de plata.

Excelentes resultados para los atletas del "Club Infiesto Atletismo", en el comienzo de las primeras dos jornadas de las finales de los Campeonatos de Asturias Escolares en pista.