PEAJE

Barbón: "daré la cara por Asturias hasta que me la partan"

El popular Queipo instaba al presidente del Principado al acto de Pedro Sánchez en León para abordar la tarifa de la AP66

ondacero.es

Oviedo |

Barbón: "daré la cara por Asturias hasta que me la partan"
Barbón: "daré la cara por Asturias hasta que me la partan" | Principado

El peaje del Huerna ha estado de nuevo en el debate parlamentario. El presidente del PP de Asturias Álvaro Queipo instaba a Adrián Barbón a acudir al mitin de Pedro Sánchez este domingo en León y, en un aparte, le plantee el problema. Igual que la FSA contrata buses para llevar personas allí, Queipo cree que acudir para hablar "en un aparte" con Sánchez sería la forma de demostrar que realmente defiende los intereses de Asturias.

El presidente del Principado argumenta que tiene agenda este domingo en Avilés y no la va a cambiar por un acto de partido, del que es secretario en Asturias. Adrián Barbón reprocha a los populares que tengan miedo de reconocer que Aznar y Cascos decidieron una prórroga que resultó ser ilegal. Él, afirma el presidente, está dispuesto a "dar la cara por Asturias hasta que me la partan"

En la misma sesión de debate entre Queipo y Barbón, el popular le reprochó carecer de proyecto presupuestario y de ahí postergar el encuentro con su partido tras el disgusto manifestado por Izquierda Unida. Barbón no respondió a esta cuestión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer