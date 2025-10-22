Barbón: "daré la cara por Asturias hasta que me la partan"

El peaje del Huerna ha estado de nuevo en el debate parlamentario. El presidente del PP de Asturias Álvaro Queipo instaba a Adrián Barbón a acudir al mitin de Pedro Sánchez este domingo en León y, en un aparte, le plantee el problema. Igual que la FSA contrata buses para llevar personas allí, Queipo cree que acudir para hablar "en un aparte" con Sánchez sería la forma de demostrar que realmente defiende los intereses de Asturias.

El presidente del Principado argumenta que tiene agenda este domingo en Avilés y no la va a cambiar por un acto de partido, del que es secretario en Asturias. Adrián Barbón reprocha a los populares que tengan miedo de reconocer que Aznar y Cascos decidieron una prórroga que resultó ser ilegal. Él, afirma el presidente, está dispuesto a "dar la cara por Asturias hasta que me la partan"

En la misma sesión de debate entre Queipo y Barbón, el popular le reprochó carecer de proyecto presupuestario y de ahí postergar el encuentro con su partido tras el disgusto manifestado por Izquierda Unida. Barbón no respondió a esta cuestión.