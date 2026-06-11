INCENDIOS

Aumenta el riesgo de fuego forestal en Asturias

Cinco concejos de la costa central estarán en riesgo Muy Alto

ondacero.es

Oviedo |

Aumenta el riesgo de fuego forestal en Asturias
Aumenta el riesgo de fuego forestal en Asturias | 112 Asturias

El riesgo de incendios forestales va a alcanzar este viernes niveles muy altos en cinco concejos del litoral asturiano, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). En concreto, están en alerta Avilés, Carreño, Corvera, Gijón y Gozón. Otros 46 están en riesgo alto.

El nivel alto afecta a Allande, Aller, Amieva, Belmonte, Bimenes, Boal, Cabranes, Candamo, Cangas del Narcea, Caravia, Castropol, Coaña, Colunga, Cudillero, Degaña, El Franco, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Langreo, Llanera, Llanes, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Peñamellera Baja, Pesoz, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Las Regueras, Sariego, Siero, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Valdés, Villaviciosa, Villayón.

El resto del territorio, 27 concejos, se mantienen en nivel moderado con presencia extendida en el centro, el oriente y el occidente. La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.

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