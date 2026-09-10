Las agresiones sexuales en Asturias se disparan un 28% y los delitos de violencia de género un 14%

Datos de la criminalidad en el Principado. Los procedimientos penales por delito grave o menos grave registrados en Asturias durante el año 2025 ha descendido un 17,92 por ciento con respecto al año anterior, hasta alcanzar un total de 44.288 causas, según refleja la Memoria de la Fiscalía del Principado de Asturias. Prácticamente todos los grupos de delitos experimentaron un descenso. No obstante, hubo algunos que se incrementaron con relación al año anterior: es el caso de los delitos contra la libertad sexual, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra el medio ambiente, los delitos cometidos por menores de edad o delitos de violencia contra la mujer, entre otros. A excepción del ejercicio 2024, considerado anómalo tras acumular las consecuencias de las huelgas en la Administración de Justicia de 2023, la cifra de 2025 se ha situado como la más alta registrada en la comunidad autónoma en los últimos diez años.

Los incendios forestales han acaparado el volumen principal de investigación, con 108 diligencias incoadas.

SUBEN DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

A pesar del descenso generalizado de infracciones, el balance del Ministerio Público recoge repuntes en tipologías específicas. Los delitos contra la libertad sexual han registrado un incremento del 28,3 por ciento (724 procedimientos frente a los 564 del año previo), lo que arroja una media superior a 60 delitos al mes y casi dos al día en la región.

Por su parte, las causas por violencia sobre la mujer han aumentado un 14 por ciento (4.150 diligencias incoadas), registrándose dos víctimas mortales. En la jurisdicción de Menores, los expedientes iniciados de mayor gravedad han descendido levemente hasta los 488, si bien se observa un repunte en los delitos de lesiones, robos con violencia y casos de acoso escolar (62 denuncias que han motivado 14 expedientes).

Los delitos contra el patrimonio han ascendido un 6,2 por ciento, encadenando cuatro años seguidos de subidas acumuladas superiores al 94 por ciento desde 2021. Las estafas se mantienen como el delito patrimonial más numeroso, mientras que los robos con violencia e intimidación se han incrementado un 47,2 por ciento.

En el capítulo de seguridad vial, la cifra global sube un 2,5 por ciento, aunque los procedimientos por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas han registrado una caída del 20,3 por ciento, pasando de 1.718 a 1.369 casos.