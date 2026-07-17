Adriana Lastra defiende las obras del puerto de Pajares por su impacto en la seguridad y pide "comprensión y paciencia"

La delegada del Gobierno en Asturias ha defendido este viernes la ejecución de las obras en el puerto de Pajares, que ha calificado de "necesarias" para mejorar de forma sustancial la carretera y reforzar la seguridad y las condiciones de circulación y ha pedido "comprensión y paciencia" a los usuarios, al tratarse de una actuación que considera "imprescindible" y que permitirá contar con una carretera "más segura" y con una mejora duradera.

Según ha explicado, se trata de una actuación con una inversión de 1,1 millones de euros que se ha planificado con el objetivo de reducir al máximo las afecciones a los usuarios. En este sentido, ha indicado que los trabajos se concentran entre semana y no se desarrollan durante los fines de semana.

La delegada ha señalado además que, debido a las características del puerto de Pajares, la intervención solo puede llevarse a cabo durante la época estival, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten.

Asimismo, ha reconocido que este tipo de obras pueden ocasionar molestias a los conductores, por lo que ha lamentado los inconvenientes que puedan generar. No obstante, ha subrayado que la planificación busca minimizar su impacto.