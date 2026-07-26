24 niños ucranianos regresan a su país tras dos meses de vacaciones en paz en Asturias

Krystyna Pechena es una ciudadana ucraniana que reside en Asturias desde que era joven. Tras la invasión de Putin en Ucrania, se implicó en la ayuda a sus compatriotas. Por segundo verano, las asociaciones Viche y Expoacción, en colaboración con la Delegación de Defensa en Asturias, han organizado la presencia de 24 niños ucranianos en el Principado. Se trata de hijos de soldados fallecidos o desaparecidos en la guerra. Krystyna nos cuenta el sentido de esta iniciativa y lo que ha supuesto regresar a un país invadido y constante riesgo de ataque.