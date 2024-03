03X25 Sobrepeso y obesidad

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 3

El 99% de los casos de exceso de peso tiene una explicación sencilla. Los niños ingieren más de lo que gastan. La ingesta de alimentos debe ser razonable y adecuada, en función de la talla y edad del niño. Uno de los problemas más habituales es dar a los niños raciones más grandes de las que necesitan. Si a eso sumamos que se mueven menos (las pantallas tienen mucho que ver) el resultado suele ser un exceso de peso. Solo en un 1% de los casos de sobrepeso se estima que existen razones genéticas.

El problema es mayor del que vemos a simple vista. Se calcula que el 40 por ciento de la población infantil está por encima de su peso óptimo. Cada vez comemos peor, abusamos de los procesados y las familias no inculcan hábitos saludables. Porque no los tenemos nosotros mismos, nos explica la pediatra del Hospital San Agustín de Avilés, del servicio de salud del Principado de Asturias, Mireia Arroyo. Podemos hablar de problema social.

Para prevenir el problema es importante mantener unas buenas pautas de alimentación, realizar ejercicio físico (buscar la actividad que les interese y que pueda mantenerse en el tiempo) y dormir bien, porque la higiene del sueño es fundamental. Una vez que existe el sobrepeso, la solución pasa por modificar la dieta del niño. Los pediatras nos recomendarán alimentos a evitar o productos de los que no deben abusar. No estamos ante dietas restrictivas, sino de adecuar lo que se consume a lo que se gasta. El objetivo, nos explica Mireia, no es que los niños pasen hambre. Pero para tener éxito, es fundamental que los padres se impliquen.

La obesidad y el sobrepeso infantil lleva aparejados numerosos riesgos. La parte estética es lo de menos. Hablamos de problemas emocionales, de discriminación, alteraciones en el crecimiento, hipertensión o diabetes. La asociación española de pediatría considera a este problema la enfermedad crónica con mayor prevalencia en la infancia y adolescencia.

