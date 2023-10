03X19 Heridas, hemorragias y traumatismos

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 3

Cuando la sangre no tiene ese origen hay varias posibilidades, nos cuenta Iván Ibañez, formador de Cruz Roja.

•Sangra por la nariz: apretar el cartílago durante 5 minutos, limpiar y revisar. Si en ese tiempo no para podríamos introducir brevemente una gasa estéril impregnada en agua oxigenada. La cabeza nunca debe estar hacia atrás.

•Sangra por la boca: aplicar agua fría. En pocos segundos parará. Revisar los dientes

•Sangra por el oído. Taponar

•Sangre por objeto clavado. Si es algo pequeño podemos sacarlo. Si es grande nunca debemos hacerlo.

•Hemorragia interna: nuestro hijo estará adormilado, irá respirando cada vez más rápido pero de forma más leve y será difícil encontrarle el pulso. En ese caso llamar al 112 y esperar con el niño tapado. Nunca poner las piernas hacia arriba.

Si el golpe ha provocado un traumatismo podremos ver una deformidad y será habitual que no pueda mover la extremidad afectada. Llamar al 112 y tratar de inmovilizar la zona afectada es lo recomendable.

Los niños/as tienen muchos golpes en su infancia. Es lo normal. No debemos preocuparnos ante un chichón o un moratón (que es lo mismo). En esos casos aplicamos frío (de forma indirecta) y calma. Las famosas “barritas” no tienen un efecto real, pero no son contraproducentes y si ayuda a calmarse se pueden usar sin problema.

Si estás interesado en realizar un curso de primeros auxilios en Asturias, puedes escribir a silviavaldes@cruzroja.es comentándole tu interés. Te mete en un mailing donde una vez al mes o cada dos manda los cursos para público general que tienen programados. Si nos escuchas desde fuera, seguro que Cruz Roja en tu ciudad también los tiene.

