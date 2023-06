PODCAST DE ONDA CERO ASTURIAS PARA "PADRES NOVATOS"

03X10 Piojos

En estas edades es habitual que nuestros hijos tengan en algún momento piojos. Previo a ello aparecerán las liendres, una especie de puntos blancos que serán fácilmente visibles. Los champús para piojos pueden utilizarse de forma preventiva si hay algún brote en el colegios. Con una vez a la semana es suficiente mientras no aparezcan las liendres. Si no hay ningún riesgo no debería utilizarse.